Detonan explosivo frente a vivienda de empresario en Santa Anita: familia vive bajo amenazas

La ola de extorsiones continúa golpeando a empresarios en la capital. Un hombre denunció que sujetos desconocidos lanzaron un explosivo contra su vivienda en el distrito de Santa Anita, obligándolo a vivir con temor junto a su familia mientras exige mayor acción de las autoridades. Los presuntos extorsionadores arrojaron un artefacto explosivo contra la casa de un empresario que asegura no encontrar justicia pese a haber presentado denuncias previas ante la Policía Nacional.

El empresario, quien prefirió mantener su identidad en reserva, afirmó que él y su familia viven bajo constante miedo por las amenazas. Incluso decidieron mudarse para intentar alejarse de los delincuentes; sin embargo, hace cuatro días un explosivo fue detonado frente a su vivienda. “Nosotros hicimos la denuncia, pero en ningún momento se apersonaron los policías. Ahora nuevamente están volviendo las amenazas”, declaró.

La víctima también señaló que terminó accediendo a realizar un primer pago a los extorsionadores, aunque esto no detuvo el hostigamiento. “La primera vez fue un monto grande, incluso nos endeudamos como familia”, manifestó el empresario, quien enfatizó que, pese a las denuncias, no recibe apoyo efectivo de las autoridades.

LOS ACOSAN EN TODO MOMENTO

El agraviado explicó que la organización criminal conoce los horarios de ingreso y salida de todos los integrantes de su hogar y que los mensajes intimidatorios llegan de manera constante. “Los mensajes llegan todos los días, cada 30 minutos, incluso hasta la madrugada”, detalló.

Ante el amedrentamiento, el empresario y su familia dejaron de trabajar y cambiaron de domicilio, pero aseguran que los delincuentes continúan acosándolos y exigiendo un pago de S/10 mil para detener las amenazas.