Policías capturan a una banda de extorsionadores de transportistas tras balacera en SJL

Venían intimidando y amenazando a conductores en San Juan de Lurigancho, grabándolos identificándose como la banda “Los Menores” y apuntándoles con armas de fuego para exigir el pago de cupos bajo amenaza de muerte.

Pero gracias un trabajo policial, estos sujetos fueron capturados por los agentes de la ley en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El primero en ser intervenido fue Keni Delgado Contreras, de 18 años, alias “Randy”, en el último paradero de la línea de miniván HP, en San Carlos.

Cayeron sus cómplices

Gracias a la información que brindó tras su detención, el personal policial llegó hasta el “búnker” donde operaba esta organización, ubicada en el jirón Los Diamantes, en la urbanización Inca Manco Cápac, donde fueron intervenidos sus cómplices identificados como Miguel Quispe, alias “Mouse” y Jesús Navarro, alias “Keylor”.

Cabe señalar que, los tres detenidos serían integrantes de la banda criminal autodenominada “El Menor”, quienes habrían tomado el lugar de “Los Panameños”, eran una organización criminal dedicada al cobro de cupos a por lo menos cinco empresas de transporte del paradero San Carlos, difundiendo videos de las amenazas para presionar el pago de dinero.