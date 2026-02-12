¡De terror! Pandilleros con machetes irrumpen en pollería y desatan pánico en SMP

La inseguridad ciudadana vuelve a encender las alarmas en Lima Norte tras la difusión de imágenes que muestran a presuntas pandillas juveniles armadas con machetes ingresando violentamente a una pollería ubicada en la avenida Dominicos, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió en la urbanización Los Girasoles, donde trabajadores y clientes vivieron momentos de terror cuando un grupo de sujetos irrumpió persiguiendo a un joven dentro del local.

Violento ataque dentro de restaurante en San Martín de Porres

Según testimonios recogidos en la zona, el ataque se produjo durante la noche cuando dos trabajadoras del negocio se encontraban cenando. De manera repentina, varios jóvenes ingresaron portando piedras, palos y machetes, obligando al personal a refugiarse en la cocina junto al joven que era perseguido. Las imágenes registradas evidencian la violencia con la que actuaron los sujetos, lo que ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos por la creciente presencia de pandillas en el distrito.

Vecinos de la urbanización Los Girasoles indicaron que estos grupos suelen reunirse en el parque cercano desde horas de la tarde, donde presuntamente consumen alcohol y sustancias ilícitas. Residentes aseguran que desde hace aproximadamente un mes el lugar se ha convertido en un punto frecuente de concentración de jóvenes, situación que incrementa la sensación de inseguridad entre las familias que viven en los alrededores.

Reclamos por falta de respuesta policial y medidas vecinales

Ante los constantes episodios de violencia, los vecinos han instalado un sistema de alarma comunitaria financiado con recursos propios para alertar sobre posibles incidentes. Sin embargo, denuncian que el tiempo de respuesta del serenazgo y la Policía Nacional puede tardar hasta 25 o 30 minutos, lo que consideran insuficiente frente a situaciones de riesgo como la ocurrida en la pollería.

Los residentes también expresaron su preocupación por la presencia de menores de edad dentro de estos grupos, lo que dificulta acciones directas por parte de la comunidad. Mientras tanto, solicitan mayor patrullaje policial y vigilancia permanente en la zona para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de comerciantes, trabajadores y vecinos que diariamente transitan por la urbanización Los Girasoles en San Martín de Porres.