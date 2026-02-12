Habilitan primer puente peatonal en la Vía Expresa Sur en Surco

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizó montaje del puente peatonal provisional, denominado Doña Elsa.

Este es el avance en la tercera etapa de las obras en la Vía Expresa Sur y como se recuerda la MML habilitó el primer puente peatonal provisional en la Vía Expresa Sur, ubicado en la calle Esteban Camere, en el distrito de Surco, tras reclamos ciudadanos por la falta de seguridad en la zona.

Puentes seguros

La primera estructura situada a la altura de la urbanización San Roque en Surco y es el primero de cuatro puentes metálicos temporales que se instalarán en un plazo aproximado de seis semanas.

La MML informó que también realizan trabajos de señalización, pasos de cebra y veredas para facilitar el acceso de los peatones en el lugar y se espera que, tras los puentes temporales, se construirán estructuras definitivas de concreto y acero.

Cabe señalar que, esta estructura metálica, de 60 metros, busca mejorar la transitabilidad y seguridad de los peatones.