SJL: padres denuncian que no les permiten instalación de toldo escolar financiado por familias

Padres de familia del colegio Solidaridad II, institución educativa 143 ubicada en Campoy, San Juan de Lurigancho, realizaron un plantón en los exteriores del plantel para exigir la autorización de un toldo escolar que buscan instalar desde abril de 2024. Según indicaron, la estructura fue financiada con aportes propios con el objetivo de proteger a más de 600 estudiantes del intenso calor durante clases de educación física y recreos, pero hasta ahora no reciben el visto bueno de las autoridades educativas.

Padres denuncian trabas para instalar toldo en colegio

De acuerdo con los representantes de la asociación de padres, el proyecto nació tras recibir la respuesta de que el colegio no contaba con presupuesto para implementar una cobertura en el segundo patio. Ante ello, organizaron colectas y elaboraron un expediente técnico completo que incluye planos, estudio de suelos y evaluación perimétrica, con la intención de cumplir todos los requisitos solicitados por las autoridades.

Sin embargo, señalan que la iniciativa fue rechazada sin una explicación clara. Según los padres, el ingeniero encargado habría indicado que el proyecto “no procede”, pese a que la documentación fue presentada formalmente. La negativa ha generado preocupación, ya que consideran que las altas temperaturas podrían provocar golpes de calor en los estudiantes durante actividades al aire libre.

Reclamos a UGEL

Los manifestantes indicaron que permanecerán en el plantel hasta recibir la presencia de representantes de la UGEL correspondiente y advirtieron que, de no obtener respuestas, evaluarán marchar hacia el Ministerio de Educación. También cuestionaron la demora en los procesos administrativos, ya que aseguran que deben esperar hasta 30 días para una respuesta oficial mientras continúan las clases bajo el sol.

Durante la protesta, padres y alumnos explicaron que el patio es utilizado para educación física, danzas, competencias académicas y actividades técnicas propias del colegio. Según afirmaron, la instalación del toldo busca garantizar condiciones seguras frente al calor extremo en San Juan de Lurigancho, una situación que mantiene en alerta a la comunidad educativa mientras esperan una solución definitiva por parte de las autoridades.