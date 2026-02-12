Sujeto le prende fuego a una mototaxi en el Cercado de Lima durante la madrugada

En varios distritos de Lima, se han reportado múltiples ataques de extorsionadores que prenden fuego a mototaxis como represalia por el no pago de "cupos".

Los delincuentes suelen operar durante horas de la madrugada, utilizando bombas molotov para incendiar las unidades estacionadas en los exteriores de las viviendas de sus víctimas. Las investigaciones policiales señalan que estos actos son perpetrados por mafias que exigen pagos diarios de entre S/ 3.00 y S/ 5.00 a los transportistas.

Esta madrugada, en el Cercado de Lima, en la urbanización Palermo, en la cuadra 21 avenida Materiales, otra mototaxi fue incendiada por parte de un presunto extorsionador.

Cámaras de seguridad, lo captaron con una capucha cuando con un artefacto incendiario prendió fuego a la unidad que estaba estacionada en la vía pública.

Tras este atentando, agentes de la PNP han iniciado las investigaciones del caso que ha sembrado en temor en os vecinos de eta pare del Cercado de Lima.

¿Cómo realizar denuncias por extorsión?

Para realizar denuncias por extorsión en el Perú, las autoridades han habilitado canales específicos para garantizar la seguridad y el anonimato de las víctimas.

Estos son los canales telefónicos inmediatos para realizar su denuncia:

- Central 111 (Línea contra la Extorsión): Es el canal principal y gratuito de la Policía Nacional del Perú (PNP). Funciona las 24 horas y ofrece orientación especializada para proteger tu integridad y la de tu familia.

- Línea 1818: Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior (Mininter), ideal para reportar diversos delitos, incluida la extorsión, con atención en quechua y castellano.

- Central de Emergencias 105: Para casos que requieran intervención inmediata en el lugar de los hechos.