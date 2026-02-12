Criminalidad avanza: extorsionadores suben a buses y obligan a choferes a grabar amenazas

La inseguridad ciudadana en Lima vuelve a generar preocupación tras la difusión de un video que muestra presuntos extorsionadores en buses de transporte público obligando a choferes a grabar mensajes amenazantes. El hecho ocurrió en la zona de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde conductores de la empresa Santa Rosita habrían sido amedrentados por sujetos armados, en un nuevo episodio vinculado al cobro de cupos en el sector transporte.

Conductores amenazados en buses de SJL

En las imágenes difundidas, se escucha a un conductor dirigir un mensaje a sus compañeros mientras es vigilado por individuos que portan armas de fuego. “Compañeros de Santa Rosita, yo estoy ahora con el combo del menor, no es combo del panameño. Ahora ellos son los que van a llevar y tenemos que alinearnos con ellos. Panameño ya no está llevando esto y lo van a llevar ellos desde ahora, con ellos tenemos que arreglar semanalmente”, se escucha decir a un chofer mientras es amedrentado por sujetos armados.

De acuerdo con la información conocida, al menos dos conductores habrían sido obligados a grabar dos registros audiovisuales de aproximadamente 30 y 15 segundos, en los que se evidencia la presión que enfrentan los trabajadores del transporte público frente al avance de bandas criminales.

Crece la preocupación por extorsiones en el transporte urbano

El caso se suma a otras denuncias recientes relacionadas con la extorsión en el transporte urbano en Lima, problemática que afecta principalmente a empresas que operan en zonas con alta demanda de pasajeros. Conductores y representantes del sector han advertido que las amenazas y el cobro de cupos ilegales se han incrementado en los últimos meses, poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores y usuarios.