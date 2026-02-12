PNP captura a cuatro menores que intentaban asaltar una tienda en Canta Callao

Durante un operativo policial en San Martín de Porres, cuatro menores de 16 y 17 años fueron capturados cuando intentaban asaltar una conocida tienda de abarrotes en la zona de Canta Callao.

Agentes del grupo GRECCO frustraron el robo y les incautaron tres armas de fuego y diez municiones. Entre los intervenidos había una mujer que actuaba como campana. Otro de los detenidos ya registraba una intervención previa por hurto agravado, y en un celular se hallaron videos manipulando armas.

Penas para menores de edad

Sobre este caso, el General Óscar Arriola planteó revisar esta sentencia ante la gravedad de los hechos y anunció que el tema de juzgar a menores que cometen estos delitos, será abordado en el plan de seguridad.

Cabe señalar que, en nuestro país, los menores de 18 años no reciben penas carcelarias ordinarias, sino medidas socioeducativas (rehabilitación), salvo cambios recientes que permiten juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como homicidio, sicariato y violación.

Los menores de 14 años solo reciben medidas de protección. Para adolescentes de 14 a 17 años, las medidas incluyen internación (máx. 6-8 años en casos severos), libertad asistida o servicios a la comunidad.

