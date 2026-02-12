Callao: Asesinan a hombre y dejan herido a su amigo dentro de una camioneta en La Perla

El sicariato en el Callao ha alcanzado niveles críticos a inicios de 2026, consolidándose como una de las zonas más violentas del país pese a la vigencia del estado de emergencia. Esta vez en la calle Aragón, en La Perla, una camioneta de alta gama fue atacada a balazos por parte de una banda de presuntos sicarios.

De acuerdo a las primeras pesquisas, fueron cuatro los sujetos a bordo de otro vehículo los que desataron la balacera.

Escucharon más de 30 disparos

La víctima estaba acompañada de un amigo quien resultó gravemente herido. El fallecido fue identificado como Christopher Vargas Cuadro, quien era un contador y trabajó para la Municipalidad del Callao en en la Gerencia General de Desarrollo Económico en el año 2018.

El copiloto fue identificado como Víctor Díaz, quien fue llevado de emergencia al hospital y su estado es reservado.

Cabe señalar que, testigos indican que fueron más de 35 los impactos de bala que desataron contra las víctimas de la camioneta. Producto del ataque el conductor perdió la vida en el instante.