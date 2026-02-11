Venta de frutas se dispara en verano para combatir el calor: ¿Cuáles son las más solicitadas?

En plena temporada de verano, miles de ciudadanos acuden a los establecimientos del país para abastecerse de los insumos del día, especialmente frutas, cuyo consumo aumenta debido a las altas temperaturas. Sin embargo, algunos productos han registrado un ligero incremento en sus precios, situación que ha generado incomodidad entre los compradores.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Panamericana Televisión en el Mercado Unicachi, se constató que muchas amas de casa aprovechan su visita para disfrutar de un vaso de jugo natural, el cual consideran una alternativa más saludable frente a otras bebidas industrializadas.

LOS PROTAGONISTAS DEL VERANO

Entre la gran variedad de frutas disponibles, la sandía destaca como la protagonista de la temporada. En este centro de abasto se ofrece desde S/1 el kilo, lo que permite que muchas familias compren media unidad o incluso una entera para refrescarse y aprovechar sus propiedades hidratantes.

Por su parte, la papaya se vende desde S/15 la caja, que contiene más de cinco unidades. La piña también mantiene alta demanda y se ofrece desde S/3 por unidad, convirtiéndose en una de las opciones preferidas para preparar jugos y aliviar el calor durante el verano.