Joven queda en coma tras ser atropellado en San Borja: Su familia solo espera un milagro

Este es el caso de Fernando, un joven estudiante de Diseño Gráfico de 21 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un vehículo en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja.

El padre de Fernando Guerrero Flores contó que los doctores les han dicho que solo queda esperar un “milagro”, debido a las severas lesiones que sufrió tras ser atropellado por vehículo conducido por un adulto mayor, de más de 80 años, identificado como José Amaya.

Su pronosticó es reservado

“El pronóstico que recibimos es muy reservado. Tienen trauma encefalocraneano con desgarro de tejidos internos, porque el mayor impacto ha sido en la cabeza”, señaló el padre del joven, en un enlace con Buenos Días Perú.

El progenitor también comentó, que la madre de la víctima, sufrió una descompensación y también se encuentra internada en estos momentos, debido al difícil momento que están pasando.

Cabe señalar que, el joven permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local. Su pronóstico es desalentador; se encuentra entubado y no reacciona a los estímulos, por lo que su familia ha manifestado que "solo esperan un milagro" para su recuperación.