Callao: acusan a empresario cevichero de planear ataque a balazos contra mujer y su esposo

Una familia en el Callao exige justicia tras el asesinato de Nilda Hinostroza Fernández, quien fue atacada a balazos junto a su esposo cuando acudieron a cobrar una deuda. El presunto agresor sería un conocido empresario del rubro de cevicherías. La Fiscalía ya solicitó su detención preliminar.

Ataque a balazos tras reclamo de deuda

Nilda Hinostroza Fernández acudió junto a su esposo a la vivienda del acusado en el Callao luego de que este la llamara con el supuesto propósito de devolverle un dinero que ella le había prestado tiempo atrás. Sin embargo, según señaló la familia, al llegar al inmueble fueron recibidos a balazos. La mujer fue trasladada de emergencia a un centro de salud, pero ingresó sin vida.

El esposo de la víctima logró sobrevivir y, de acuerdo con el testimonio de los familiares, identificó al responsable del ataque antes de recibir atención médica. No obstante, cuestionan que la Policía no haya logrado intervenir de inmediato para capturar al sospechoso en flagrancia, lo que ha generado críticas y reclamos públicos.

Señalan a dueño de cevicherías y Fiscalía actúa

El principal señalado es Giancarlo Valdivia, empresario cevichero conocido en el Callao por tener varios negocios. La hermana de la víctima sostiene que el ataque habría sido planificado y exige que se agilicen las diligencias para evitar cualquier intento de evasión de la justicia.

La familia ya cuenta con el documento de la Fiscalía que solicita la detención preliminar del presunto agresor. Además, se evalúa la declaración de la cuñada del acusado, quien sería testigo presencial de lo ocurrido. El caso permanece en investigación mientras los allegados de Nilda Hinostroza Fernández demandan justicia y respuestas claras tras el crimen.