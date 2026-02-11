Ate: Sujeto apuñala a un hombre por presuntamente “coquetear” con su pareja

Un hombre fue asesinado en la Urbanización Tilda, en el distrito de Ate, presuntamente a manos de un sujeto que lo acusó de haber "coqueteado" con su pareja.

El incidente ocurrió en el contexto de una discusión de pareja que escaló violentamente cuando un amigo de los involucrados fue atacado, resultando apuñalado por el agresor consumido, presuntamente por los celos.

La víctima fue acuchillado y dejado en la vía publica desangrándose hasta que perdió la vida. El atacante sería su amigo del barrio, y fue identificado como Zamir Velázquez, quien contaría con antecedente policiales.

Implicados cuentan con antecedente penales

Se supo, por los familiares de la víctima, que la mujer implicada en este crimen, también contaría con antecedente por faltas a la ley.

Cabe señalar que, la víctima deja un niño de 7 años en la orfandad y sus familiares piden que se haga justicia.

Este tipo de actos de violencia se suman a una serie de incidentes recientes en el distrito, que permanece bajo vigilancia debido a la alta incidencia de criminalidad y conflictos personales que terminan en homicidios.