Asesinan a hombre frente a estación Gamarra: comerciante también resultó herido por bala perdida

Un comerciante ambulante fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles 11 de febrero. El hecho ocurrió a pocos metros de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de La Victoria.

Según información preliminar, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una moto lineal llegaron hasta la avenida Hipólito Unanue y dispararon contra la víctima en tres oportunidades, acabando con su vida.

Testigos del ataque informaron que un comerciante que se encontraba frente a la estación resultó herido por una bala perdida en una de sus extremidades, por lo que fue evacuado de emergencia a un centro de salud.

Encuentran casquillos de bala

Efectivos de la comisaría de Apolo y peritos de criminalística acudieron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes del caso y encontraron hasta tres casquillos de bala alrededor del cuerpo.

Denuncian falta de seguridad

Un transeúnte expresó su indignación por la inseguridad en la zona. "Mira, qué esperamos de un muchacho sano, tranquilo, que falleció. Un comerciante, verdaderamente una persona inocente. Le cae una bala", expresó.