SMP: vecinos de "La Milla" caminan al filo del peligro por cerro a punto de colapsar

Vecinos del asentamiento Humano "La Milla", en el distrito de San Martín de Porres, se encuentran expuestos a sufrir probables accidentes debido a que caminan al borde de un vereda sin base sólida tras el colapso de un muro de contención.

Un equipo de Buenos Días Perú recorrió el lugar corroborando que una vivienda se encuentra a un metro del abismo y los residentes se encuentran expuestos a accidentes. "Hace mucho tiempo tenemos gestiones de municipio, pero nunca han venido", dijo una vecina.

Una vecina indicó que el muro de contención que construyeron los mismos pobladores colapsó en 2013 y desde entonces se encuentran expuestos. "Necesitamos un muro de contención, que nos ayuden, por favor", pidió la entrevistada.

Esperan acciones de municipalidades

Los vecinos mencionaron que se han comunicado con las municipalidades de Lima y San Martín de Porres para que coloquen un muro de contención, pero continúan a la espera de las obras. Los residentes indicaron que ante una emergencia como un sismo, no podrían salir y se quedarían atrapados.

Temen quedar sin agua y piden ayuda

Asimismo, indicaron que algunos niños se han caído al caminar por la angosta vía. Ellos también mencionan que temen quedarse sin agua ante el probable colapso del desagüe porque está sobresalido y no tiene protección.

Cabe resaltar, que en el lugar se observa un cartel desgastado que indica que es una zona en peligro de derrumbe el cual fue puesto en 2022. Los residentes piden que las autoridades tomen cartas en el asunto para resolver esta problemática.