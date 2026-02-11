Balacera en Santa Anita deja una persona fallecida y un adolescente herido

En lo que va de febrero de 2026, Lima registra una ola de ataques de sicarios concentrada principalmente en los distritos del norte y el este, vinculada frecuentemente a la extorsión de transportistas y el control de zonas comerciales.

Una balacera se registró en la cuadra 2 de la calle Chavín, en la Cooperativa Chancas de Andahuaylas en Santa Anita, que dejó como saldo una persona fallecida y un adolescente herido. La persona fallecida sería un hombre de aproximadamente 40 años, quien se encontraba comiendo en el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, sería la pareja de la propietaria del puesto de comida y habría salido recientemente de prisión.

El adolescente quedó gravemente herido

Vecinos narraron que al lugar llegaron dos sujetos a bordo de una moto lineal hasta un puesto de comida y realizaron varios disparos. Asimismo, un adolescente resultó herido por impacto de bala y fue trasladado al hospital de Bravo Chico, donde permanece junto a sus familiares recibiendo atención medica especializada.

Cabe señalar que, la modalidad delictiva del sicariato está estrechamente vinculada a la extorsión, afectando principalmente a transportistas y pequeños comerciantes en diversos distritos de la capital.