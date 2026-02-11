Capturan a menor implicado en ataque contra un bus de la línea “El Pesquero” en el Callao

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intensificaron las investigaciones tras el asesinato de un conductor de la empresa de transportes "El Pesquero" en Santa Anita.

El pasado 7 de febrero de 2026, un chofer de la línea "El Pesquero" fue asesinado a balazos en el Pasaje Lobatón. El atacante habría subido al bus fingiendo ser un pasajero para luego disparar contra el conductor.

Aunque inicialmente se informó sobre la fuga de los atacantes, las autoridades han reportado avances significativos en la identificación y captura de sospechosos vinculados a esta ola de atentados contra transportistas.

Cayó un implicado en el crimen

Fruto del trabajo de las autoridades, se logró la captura de uno de los presuntos implicados en este crimen se trataría de un menor de 15 años y su detención llevaría a la pronta ubicación de sus cómplices.

Cabe indicar que, el 10 de febrero, la empresa sufrió un segundo ataque armado en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, incrementando la presión sobre las autoridades para desarticular a las bandas criminales que operan en la ruta.