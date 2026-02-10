Madre exige justicia por su hijo baleado y acuchillado en Puente Piedra

Un adolescente de 14 años se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño San Borja luego de ser perseguido, baleado y apuñalado por llevar la camiseta de un equipo de fútbol rival, en Puente Piedra.

Según el relato de su madre, el ataque ocurrió cuando el menor regresaba a su domicilio tras jugar un campeonato en la zona de Rosa Luz. "Mi hijo se dirigía para mi domicilio y ahí es donde se encontraron con esas supuestas barras", dijo la mujer.

El ataque fue interrumpido por vecinos de la zona, quienes auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al hospital. La madre describió a su hijo como "bien amigable, sociable" y dedicado al deporte, enfatizando que "es mi único hijo".

Menor no recupera conocimiento

El adolescente sufrió dos impactos de bala y múltiples heridas con arma blanca, por lo que ha sido sometido a varias operaciones. Tras más de una semana del ataque, el menor no ha recuperado el conocimiento. "Porque tanto se han ensañado con él, es un niño de 14 años. Por el simple hecho de portar la camiseta... eso no les implica haberlo dañado tanto", agregó la madre.

Esperan que comuna entregue cámaras

La familia espera que la Municipalidad de Puente Piedra entregue a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar y capturar a los responsables de la agresión. Mientras tanto, el adolescente continúa luchando por su vida en el hospital.