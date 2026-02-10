Ventanilla: hallan a hombre muerto en auto con chaleco policial y arma cargada

Un nuevo hecho de sangre remeció a los vecinos de Ventanilla en la madrugada, cuando fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un automóvil, en un área de baja iluminación y escasa presencia de viviendas.

Hallazgo genera confusión por chaleco policial

El crimen ocurrió en la segunda etapa de Oasis, en el sector Pachacútec, distrito de Ventanilla, donde se encontró el cuerpo inerte de un hombre dentro de un vehículo. En un primer momento, la presencia de un chaleco policial y un arma de fuego cargada hizo presumir que la víctima sería un efectivo en funciones. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada por las autoridades tras las primeras verificaciones en la escena.

La víctima fue identificada como Edinson Vásquez Pérez, de aproximadamente 37 años, quien no residiría en la zona. De acuerdo con información policial preliminar, el hombre presentaba un impacto de bala en el pómulo izquierdo y el ataque se habría producido alrededor de las cinco de la mañana, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Zona con poca iluminación y antecedentes de violencia

Peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer el homicidio. El área donde ocurrió el crimen es de carácter industrial, con iluminación deficiente y escasa presencia de viviendas, factores que complican la vigilancia y respuesta inmediata ante hechos delictivos.

Vecinos del sector señalaron su preocupación por la falta de seguridad, recordando que el año pasado se registró otro asesinato en la misma zona. La reiteración de hechos violentos y la poca iluminación han incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los residentes, quienes exigen mayor patrullaje y acciones concretas para prevenir nuevos crímenes en Pachacútec.