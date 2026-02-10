Bebé de un mes lucha por su vida: llegó desde Chimbote con fracturas y presunto maltrato

Un presunto caso de violencia infantil ha conmocionado al país luego de que una recién nacida fuera ingresada a un centro especializado de Lima con un diagnóstico crítico, lo que activó protocolos de emergencia médica y policial.

Lesiones graves alertaron a personal médico

La menor fue inicialmente atendida en un hospital de Chimbote, donde los médicos detectaron lesiones de alta gravedad incompatibles con una caída o accidente doméstico. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladada de urgencia al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

La directora del centro, Zulema Tomás, confirmó que la bebé presenta fracturas en brazos y piernas, además de severas lesiones a nivel cerebral. “Para nosotros es inconcebible que una criatura de un mes tenga varias fracturas. Gracias a la coordinación del Minsa, el hospital de Chimbote y la Policía Nacional, la niña fue traída al instituto”, señaló.

Bebé permanece en UCI y padres están detenidos

Tras una evaluación especializada, los médicos detectaron también hematomas compatibles con una posible hemorragia intracraneal, lo que agravó el diagnóstico inicial. La doctora Tomás precisó que la menor permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos y que las principales preocupaciones médicas son la fractura del cráneo y de la pierna izquierda. “La niña está hospitalizada en UCI. Lo que en este momento nos preocupa es la fractura de la piernita izquierda y la del cráneo”, enfatizó.

De manera paralela, efectivos de la Policía Nacional del Perú procedieron con la detención de los padres, quienes serían los presuntos responsables de las lesiones. Las autoridades informaron que el tratamiento médico es cubierto por el seguro integral de EsSalud, mientras que el Ministerio de Salud ordenó que se hagan todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de la menor, quien además fue diagnosticada con desnutrición severa y anemia.