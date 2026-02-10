Placas falsas para motocicletas se comercializan sin control en jirón Azángaro

El jirón Azángaro, en el Centro de Lima, se ha convertido en el epicentro de la comercialización de placas de circulación falsas para motocicletas y mototaxis, tal y cómo lo denunció Panorama el último fin de semana.

José Barrera, vocero del gremio de motociclistas, denunció que este mercado negro se ha incrementado desde que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspendió la entrega de las nuevas placas de mayor tamaño. "Estamos hablando ya de casi 2 meses de suspensión", afirmó.

El representante gremial detalló la magnitud del problema. "Esto está afectando hoy día a más de 60 mil vehículos nuevos que no pueden transitar y los que transitan, algunos están viendo forzados a recurrir al mercado negro", agregó, y explicó que la suspensión ocurrió pese a que la emisión de las nuevas placas era un proceso planificado desde años atrás.

¿Qué les dijo el MTC?

Barrera informó que durante una reunión con el MTC, el ministro les aseguró que el tema estaba resuelto. "Nos dijo que ya tenía listo el decreto supremo, que pronto lo van a sacar", afirmó el vocero. Esta medida legal permitiría reanudar la emisión de la placa única nacional de rodaje para vehículos menores.

Emisión de placas y viajes de dos personas en moto

A través de un comunicado, el MTC confirmó que en los próximos días los conductores podrán tramitar la placa única y exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar placas de procedencia ilegal. Paralelamente, los motociclistas mantienen su exigencia al gobierno para que derogue la norma que impide que dos personas viajen en una motocicleta.