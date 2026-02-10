¡Atención conductores! Intensa neblina cubre Lima en pleno verano y reduce la visibilidad

En medio del verano, cuando predominan los cielos despejados, la capital amaneció envuelta por una neblina espesa que llamó la atención de peatones y conductores, reavivando alertas por seguridad vial.

Fenómeno inusual para la época

La densa neblina se extendió a lo largo de la zona costera de Lima, reduciendo de forma significativa la visibilidad en vías principales. De acuerdo a un recorrido de un equipo de Buenos Días Perú, se observó que los conductores optaron por circular a baja velocidad para evitar accidentes, ante un panorama que contrastó con las altas temperaturas propias de la temporada.

Mientras más se dirigían hacia la Costa Verde la neblina se intensificaba, generando congestión y retrasos en el tránsito. Desde Buenos Días Perú se exhortó a la ciudadanía a conducir con prudencia, mantener luces encendidas y respetar los límites de velocidad para prevenir siniestros.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, la neblina tendería a disiparse de manera progresiva a lo largo del día conforme aumente la temperatura y cambien las condiciones de viento. Mientras tanto, especialistas recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y adoptar medidas de prevención ante eventos climáticos atípicos que pueden alterar la rutina urbana.