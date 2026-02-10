San Isidro: auto invade berma y arrolla a hombre que intentaba cruzar la pista

La imprudencia y el riesgo constante en una de las vías más transitadas de Lima volvieron a quedar expuestos tras un violento accidente que alarmó a vecinos y conductores en pleno corazón del distrito financiero.

Impactante accidente en Javier Prado Oeste

El hecho ocurrió en el distrito de San Isidro, cuando un hombre fue arrollado por un vehículo que invadió la berma central de la avenida Javier Prado Oeste. Según testigos, la víctima sería un albañil de aproximadamente 30 años que intentaba cruzar la vía para dirigirse a su centro de labores. En ese momento, un automóvil Toyota de color negro avanzó lentamente, subió a la berma y terminó embistiendo al peatón, quien fue lanzado por el aire ante la mirada atónita de quienes se encontraban en la zona.

Cámaras captan el momento del atropello

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del accidente. En las imágenes se observa cómo el vehículo ingresa de manera progresiva a la berma central, pese a tratarse de una vía de alto flujo vehicular que cuenta con separadores y reductores de velocidad debido al paso del Corredor Rojo. Tras el impacto, el auto terminó chocando contra un árbol, lo que evitó que continuara su desplazamiento sobre la vía.

Vecinos de la zona señalaron que, aunque el punto por donde la víctima intentó cruzar no cuenta con un paso peatonal autorizado, es común que residentes y transeúntes atraviesen la avenida por ese sector ante la falta de cruces cercanos. Esta práctica recurrente incrementa el riesgo de accidentes en una de las arterias más congestionadas de Lima.

Tras el atropello, serenos de la Municipalidad de San Isidro auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia a un centro médico cercano. Hasta el momento, se desconoce la situación legal del conductor y las causas exactas que originaron la invasión de la berma central, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer responsabilidades.