Vecinos de Zárate denuncian mal estado de pistas: "Hace más de 40 años no son reparadas"

Vecinos señalan que las pistas destruidas son un peligro, ya que cuando pasan las combis pasan, las piedras saltan y ya se han registrado varios accidentes.

Vecinos de los jirones El Curaca, El Amauta y Ayllu en el parque Chavín de Huántar, en la zona de Zárate, en San Juan de Lurigancho, se encuentran indignados por el deplorable estado en que se encuentran las pistas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que las pistas se encuentran corroídas y llenas de piedras y cuando los vehículos pasan, saltan y han provocado varios accidentes de combis y los propios vecinos.

"Esta pista son más de 40 años que no son reparadas, no le han dado mantenimiento, ni nada. Hace dos años hemos presentado solicitudes a la municipalidad pidiendo que vengan a arreglar estas pistas, pero lo único que ha hecho el alcalde es mandar en dos oportunidades a ingenieros que han tomado fotos y han dicho que la obra va", dijo una vecina indignada.

Adulta mayor termina con pie torcido

La residente detalló que se encuentran "molestos" porque la semana pasada se produjo un accidente luego de que una vecina adulta mayor estaba pasando del parque para su casa y terminó con el pie torcido y está enyesada.

Piden acciones a alcalde

Asimismo, la mujer señaló que tanto los niños como adultos mayores con sillas de ruedas no puedan pasar. Menciona que "no entienden" porque el alcalde Jesús Maldonado no hace caso su pedido, pese a que hace poco inauguró un parque muy cercano a la zona.