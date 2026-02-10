Abogado detalla grave estado de hombre baleado por policía: "Está afectado el 80% de un pulmón"

Cámaras de seguridad captaron la discusión entre un suboficial y una mujer en una calle del distrito de Los Olivos. Al intentar calmar la situación, un vecino identificado como Jorge Luis Campos, quien salió de su vivienda, recibió un disparo directo al pecho por parte del efectivo policial y ahora se encuentra grave.

En diálogo con Buenos Días Perú, el abogado de la víctima del disparo, informó que su patrocinado se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "Está afectado el 80% de un pulmón, entonces se le realizó la cirugía correspondiente. Sigue en UCI y estamos esperando a que pueda reaccionar, que pueda salir de la sedación para ver cómo responde", declaró el letrado.

El abogado detalló que ahora se realizarán las diligencias preliminares, incluyendo las declaraciones de los efectivos que detuvieron al suboficial, de su pareja y del afectado. Sobre el agresor, identificado como Segundo Benito Córdova López, el abogado señaló que fue capturado y trasladado a la Depincri de Los Olivos para exámenes médico-legales. "Le pido a la Policía Nacional que sea más consciente", agregó, refiriéndose a la necesidad de una sanción ejemplar.

Suboficial podría ser dado de baja

Cabe resaltar, que El agente, asignado a la comisaría San Cayetano de El Agustino y que presuntamente estaba de servicio durante el ataque, fue intervenido en el balneario de Santa Rosa. Según el general en retiro Máximo Ramírez, defensor de la PNP, el suboficial podría ser dado de baja de la institución.

Detención preliminar y diligencias

El efectivo se encuentra con detención preliminar por 48 horas y el abogado indica que el hecho no puede quedar impune y espera que se haga justicia. Las cámaras de seguridad serán vitales como parte de las investigaciones