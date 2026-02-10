¿Adiós a las llamadas 'fantasma'? decreto legislativo propone bloquear números usados en extorsiones

Ante el incremento de casos de estafas y extorsiones telefónicas, las autoridades buscan reforzar el control sobre las redes de comunicación y cerrar los espacios que permiten operar a bandas criminales desde el anonimato.

Medida busca frenar llamadas extorsivas

Un nuevo decreto legislativo propone bloquear los números utilizados para extorsiones y eliminar las denominadas “líneas fantasma”, aquellas que dificultan rastrear el origen de llamadas y mensajes. La norma apunta a fortalecer la seguridad digital y reducir delitos como estafas, suplantación de identidad y amenazas, mediante mecanismos que obliguen a identificar a los usuarios detrás de cada comunicación.

El especialista en defensa del consumidor, Crisólogo Cáceres, destacó el alcance de la iniciativa y afirmó que “es una buena norma porque establece medidas para evitar llamadas o mensajes destinados a promover delitos y obliga a las empresas a asumir mayores responsabilidades”.

Reglamentación en camino y debate sobre aplicativos

Desde el Gobierno del Perú sostienen que esta disposición permitirá un mayor control sobre las redes telefónicas y ayudará a reducir el uso del anonimato por parte de organizaciones delictivas. Expertos en seguridad digital consideran que el impacto dependerá de cómo se implementen los mecanismos de supervisión y del compromiso de las operadoras para cumplir con los estándares técnicos.

La reglamentación se espera en un plazo de 90 días y definirá las sanciones para las empresas que incumplan, además de aclarar si la medida alcanzará a llamadas realizadas mediante WhatsApp y otros aplicativos, un punto clave que mantiene la atención del sector tecnológico y de los usuarios.