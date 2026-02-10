"Me ha arrastrado seis cuadras": habla joven que sobrevivió tras ir colgado en combi

Un vehículo a toda velocidad con un pasajero colgando en la puerta, impactó contra una mototaxi estacionada arrastrándola varias metros, llevándose de encuentro a un furgón y continúo su recorrido hasta chocar contra un jardín en el distrito de Chorrillos.

Al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas el hombre que iba colgado en la puerta de la unidad. Un equipo de Buenos Días Perú conversó con el afectado quien no puede trabajar ya que tiene heridas y dolor debido al accidente.

El hombre no puede permanecer de pie e indica que nadie ha cubierto sus gastos médicos, detalló que el vehículo no tendría SOAT y sus gastos médicos fueron cubiertos por el seguro de la mototaxi en el hospital María Auxiliadora.

Afectado relata hechos

Bryan indicó que se encontraba colgado en la puerta, luego de que el conductor previamente chocó con varios vehículos. Relató que el hombre le pasó el vehículo por su pie por lo que tuvo que agarrarse de la combi porque venía un bus y ante ello tuvo que colgarse de la unidad.

"Me ha arrastrado seis cuadras antes del impacto contra la moto", dijo. El hombre terminó con afectaciones en el rostro, rodilla y otras partes del cuerpo por lo que tiene dificultad para caminar. Además, indica que no puede dormir por lo que debe tomar algunas pastillas para controlar el dolor.

No puede trabajar e investigación

El hombre que trabaja como taxista mencionó que viene recibiendo ayuda de su familia y amistades y no puede trabajar debido a su estado de salud. Las investigaciones se encuentran a cargo de la comisaría de Mateo Pumacahua.