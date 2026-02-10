SMP: atacan a balazos vivienda de familia que sería víctima de extorsión

Un nuevo episodio de violencia sacudió a los vecinos del distrito San Martín de Porres, reavivando la preocupación por la inseguridad ciudadana y los delitos de extorsión que afectan a familias de la zona norte de Lima.

Ataque armado en plena noche

La noche del sábado, un sujeto efectuó nueve disparos contra la fachada de una vivienda ubicada en la urbanización Los Lirios, el ataque se produjo en horas de la noche causando gran alarma entre los residentes. Los vecinos relataron que la casa, de fachada blanca, presenta impactos visibles en la puerta, en la reja metálica y la pared exterior.

Las cámaras de seguridad captaron a los presuntos delincuentes desplazándose a bordo de una motocicleta. Segundos después, se escuchan los disparos y los sujetos huyen con rumbo desconocido, un patrón recurrente en casos de ataques por extorsión. Una persona cercana a la familia indicó que un integrante estaría siendo extorsionado, lo que refuerza la principal línea de investigación.

Intervención policial e investigaciones

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú para realizar las diligencias, recoger casquillos e indicios y asegurar la escena. El caso quedó en manos de las autoridades, que ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque, en un contexto marcado por el aumento de denuncias por extorsión en SMP.