Joven madre de 21 años es asesinada a balazos en Puente Piedra: su familia exige justicia

Una joven madre de 21 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando regresaba a su vivienda. El hecho ocurrió la medianoche del último sábado 7 de febrero, en el distrito de Puente Piedra.

La víctima identificada como Consuelo del Carmen Barzola, regresaba a su casa cuando fue interceptada por un sujeto encapuchado que la esperó tomando un atajo en el pasaje Las Violetas y luego huyó por la avenida San Juan, según información preliminar.

Vecinos del lugar acudieron tras escuchar el disparo e intentaron auxiliar a la joven, pero su ayuda no fue suficiente. Después de más de 30 minutos de espera, los paramédicos que llegaron al lugar solo pudieron certificar su muerte.

Analizan cámaras y familia exige justicia

El hermano de la víctima relató el momento en que recibió la noticia. "Me llamaron y mi mamá me dijo que tu hermana tiene un accidente y vine y me encontré la noticia que estaba muerta", dijo y exigió justicia agregando que el crimen "no puede quedar así".

La policía ahora analiza las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el momento del crimen para identificar y capturar al responsable, quien se encuentra prófugo. La familia de Consuelo Barzola pide que el crimen no quede impune.