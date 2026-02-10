Buenos Días Perú

10/02/2026

Joven madre de 21 años es asesinada a balazos en Puente Piedra: su familia exige justicia

La víctima fue interceptada por un sujeto encapuchado la medianoche del último sábado. Su familia exige justicia mientras la policía busca al asesino.



Una joven madre de 21 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando regresaba a su vivienda. El hecho ocurrió la medianoche del último sábado 7 de febrero, en el distrito de Puente Piedra.

La víctima identificada como Consuelo del Carmen Barzola, regresaba a su casa cuando fue interceptada por un sujeto encapuchado que la esperó tomando un atajo en el pasaje Las Violetas y luego huyó por la avenida San Juan, según información preliminar.

Vecinos del lugar acudieron tras escuchar el disparo e intentaron auxiliar a la joven, pero su ayuda no fue suficiente. Después de más de 30 minutos de espera, los paramédicos que llegaron al lugar solo pudieron certificar su muerte.

Analizan cámaras y familia exige justicia

El hermano de la víctima relató el momento en que recibió la noticia. "Me llamaron y mi mamá me dijo que tu hermana tiene un accidente y vine y me encontré la noticia que estaba muerta", dijo y exigió justicia agregando que el crimen "no puede quedar así"

La policía ahora analiza las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el momento del crimen para identificar y capturar al responsable, quien se encuentra prófugo. La familia de Consuelo Barzola pide que el crimen no quede impune.


