Callao: tráiler se vuelca y bloquea la avenida Faucett en dirección al aeropuerto

¡Atención conductores! Un tráiler que transportaba bloques de concreto terminó volcado en plena avenida Faucett, en el Callao, tras un accidente de tránsito. El hecho ocurrió al promediar la medianoche de este martes 10 de febrero.

El accidente se habría producido luego de que un vehículo, que iba a gran velocidad, le cerró el paso y provocó que el conductor pierda el control del camión, terminando volcando por el gran peso que transportaba.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que la unidad terminó con la parte delantera del parabrisas destrozada. El conductor de la unidad resultó herido y fue trasladado a una clínica local.

Conductores que se dirigen a la avenida Faucett en dirección al aeropuerto Jorge Chávez o quienes salen del terminal aéreo con dirección al Callao o Cercado de Lima tomen sus precauciones debido al accidente.

Carril cerrado por accidente

Hasta el momento el vehículo se encuentra volcado en plena avenida Faucett y se ha habilitado la vía auxiliar para la circulación de vehículos. El carril central que se dirige al aeropuerto está completamente cerrado a la altura del paradero Monark.