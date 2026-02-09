Carlos Zambrano denuncia a presunta víctima de abuso sexual: Habría recibido mensaje extorsivo

El caso que involucra a futbolistas peruanos suma un nuevo capítulo. El defensor Carlos Zambrano denunció haber recibido mensajes de carácter extorsivo luego de una acusación por presunto abuso sexual, según informó su abogado Gonzalo Hidalgo en una entrevista concedida a Buenos Días Perú, conducido por Claudia Chiroque y Francisco de Piérola.

Mensaje extorsivo y denuncia ante el Ministerio Público

De acuerdo con el abogado, Zambrano recibió un mensaje en el que se le solicitaba llegar a un acuerdo económico a cambio de no entregar una carpeta fiscal vinculada a la denuncia por violación sexual. Hidalgo precisó que el texto llegó en el mismo periodo en el que la presunta víctima realizaba su denuncia en Argentina y que mensajes similares también habrían sido recibidos por Miguel Trauco y por una amiga de la denunciante.

El representante legal aclaró que no existe certeza de que el mensaje haya sido enviado directamente por la presunta víctima, razón por la cual la denuncia fue presentada contra ella y su entorno cercano. Añadió que, tras el primer contacto, Zambrano recibió dos llamadas por audio a través de Instagram, elementos que motivaron la presentación del caso ante el Ministerio Público por presunta extorsión.

Denuncia por abuso sexual involucra a jugadores de Alianza Lima

La acusación inicial por abuso sexual involucra a tres futbolistas del club Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Según la denuncia, una joven argentina de 22 años aseguró haber sido víctima de los jugadores en un hotel de Montevideo el pasado 18 de enero.

Hidalgo señaló que la denunciante habría salido de Uruguay y viajado a Argentina, donde recién uno o dos días después formalizó la acusación. Mientras las investigaciones continúan en ambos frentes, el caso ha generado atención pública por la gravedad de las imputaciones y por la denuncia paralela de presunta extorsión presentada por el futbolista peruano.