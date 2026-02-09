Denuncian que ave ataca a transeúntes en Surco: se encontraría defendiendo su nido

Con el propósito de defender su nido ubicado en lo más alto de un árbol situado en la vía El Polo en Surco, transeúntes que usan la vía denunciaron que un ave los ataca cada vez que pasan por la zona. El video se hizo viral tras ser compartido en redes sociales.

En un recorrido que realizó un equipo de Panamericana Televisión en la zona, una vecina pidió que este problema también es producto de la maraña de cables, donde no solo esta ave, sino otras especies similares también picotean a los residentes.

PROYECTO DEL CABLEADO

Ante el problema del cableado en Lima, el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, presentó un proyecto de ley para que las conexiones puedan ser de manera subterránea, por lo que el Congreso hizo un llamado a las empresas responsables a solucionar estas problemáticas.

Cabe recordar que no es la primera vez que vecinos de la capital denuncian este tipo de hechos, ya que, meses atrás, durante un enlace en vivo de Buenos Días Perú en Miraflores, un ave similar atacó al reportero del noticiero, quien intentó comprobar si era cierto el hecho.