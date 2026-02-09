Combi con persona colgada se despista y deja tres heridos en Chorrillos: vecinos piden rompemuelles

Una combi impactó contra dos vehículos estacionados y un jardín, dejando a tres personas heridas. El accidente ocurrió el último fin de semana en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Chorrillos.

Cámaras de seguridad captaron que la combi impactó primero contra una mototaxi y una minivan de reparto antes de doblar hacia la avenida 24 de Junio y terminar su recorrido colisionando contra el jardín de una vivienda.

"Parece que venían con un problema, venía discutiendo con una persona... quiso, creo, sacarse o zafarse y penetra a la moto, lo destroza y de ahí a la combi", dijo un testigo. Tras el choque contra el jardín, la combi quedó con el motor encendido y comenzó a botar humo negro, lo que generó alarma entre los residentes, quienes acudieron a auxiliar a los heridos.

Vecinos piden rompemuelles y estado de heridos

Los vecinos señalaron que los accidentes en ese cruce son frecuentes. "Ahí se necesita un rompemuelle... arribita también han chocado; ayer, después de esto, hubo un choque también", explicó un residente. "Hay tantas combis que trabajan, sin licencia, sin nada ni revisión técnica", agregó otro entrevistado.

El propietario del jardín dañado expresó su preocupación. "Justo mi carro iba a estar ahí... si dejaba este carro, estaba destrozado", detalló. Tanto la combi como la mototaxi involucradas fueron retenidas en la comisaría Mateo Pumacahua, mientras que los tres heridos fueron trasladados al hospital local para su atención.