Persecución termina con detención de dos presuntos robacasas en San Borja

Agentes del Serenazgo de San Borja detuvieron a dos presuntos ladrones durante la madrugada luego de que los sujetos intentaron ingresar a dos viviendas ubicadas en la cuadra 5 de jirón Jorge Aprile.

Según el reporte, uno de los sujetos hacía de "campana" mientras el otro manipulaba la cerradura de una puerta. Al no poder abrirla, intentó en otra casa, momento en el que ya eran monitoreados por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Borja.

A las 2:22 a.m., los serenos alertaron sobre los hechos y una camioneta de serenazgo acudió al lugar. Al verse descubiertos, los sospechosos huyeron hacia un pasaje y luego a una avenida aledaña, donde los esperaba un vehículo para escapar.

Persecución y vecinos sorprendidos por hecho

Ante ello, inició una persecución con camionetas y motocicletas de serenazgo, que logró interceptarlos y detenerlos en la avenida Canadá. Vecinos de la zona expresaron su sorpresa ante el hecho.

"No, eso no se escucha normalmente (que roben)", dijo una vecina. Otro residente relató que "Ha sido como a las 2:20 de la mañana, no llegaron ni a abrir (la puerta) porque comenzó a sonar el serenazgo". Los vecinos explicaron que, aunque la zona suele estar resguardada, los sujetos aprovecharon un pasaje cercano. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.