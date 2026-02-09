Chip de chofer asesinado estaba en celular implicado en extorsiones, según general Revoredo

El general Víctor Revoredo, señaló durante una conferencia de prensa, que las primeras hipótesis apuntan a un posible vínculo entre la víctima de un asesinato y mensajes extorsivos dirigidos a transportistas.

Según el alto mando de la Policía Nacional de la Policía, un chip de un teléfono utilizado para enviar dichas amenazas estaría registrado a nombre del chofer fallecido identificado como Bonet Mirabal Camones (31).

Asesinato de conductor

El crimen ocurrió cuando Mirabal Camones conducía una unidad de la empresa de transportes "Pesqueros". Testigos relataron que un sujeto se acercó corriendo al vehículo, disparó contra el conductor y escapó caminando a pie.

Inicialmente, las autoridades no descartaron que el ataque estuviera ligado a las extorsiones contra el sector transporte. El general Revoredo señaló que, de haber sobrevivido, la víctima habría quedado detenida por flagrancia como parte de la investigación.

Compañeros defienden a víctima

Las declaraciones del general fueron rechazadas por los compañeros de la víctima, quienes expresaron indignación y pidieron que no se prejuzgue al conductor. "Una bella persona... pedimos justicia", "Eso es mentira porque el chico siempre se ha visto una persona buena", dijeron algunos entrevistados.