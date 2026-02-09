San Juan de Miraflores: banda de robacasas vacía vivienda en menos de cinco minutos

La inseguridad ciudadana vuelve a encender las alarmas en Lima Sur. Una vivienda ubicada en la calle José Morales, en San Juan de Miraflores, fue saqueada por una banda de robacasas que actuó en menos de cinco minutos, aprovechando que los propietarios habían salido del inmueble.

Delincuentes esperaron el momento exacto para ingresar

Las cámaras de seguridad captaron cómo los ladrones permanecían atentos dentro de una camioneta mientras observaban la rutina familiar. Primero, el hijo mayor salió rumbo a su trabajo y minutos después los padres abandonaron la vivienda para asistir a una actividad religiosa, momento que los delincuentes aprovecharon para entrar sin levantar sospechas y comenzar a llevarse todo a su paso.

Según la propietaria, ambos pisos del inmueble quedaron completamente afectados, pues los sujetos sustrajeron electrodomésticos, laptops, computadoras y diversos objetos de valor. Al regresar, la familia encontró puertas forzadas y ambientes desordenados, por lo que acudieron de inmediato a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia.

Vecinos denuncian aumento de robos

Un amigo cercano de los afectados señaló que la zona se ha vuelto cada vez más insegura y destacó que las cámaras instaladas en la vivienda podrían ser determinantes para identificar a la mujer y a los hombres que integrarían esta banda dedicada al robo de casas en San Juan de Miraflores. La Policía Nacional del Perú ya revisa el material audiovisual para dar con el paradero de los responsables, mientras vecinos piden reforzar la seguridad ante el incremento de hechos delictivos en el sur de la capital.