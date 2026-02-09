Playa Agua Dulce será cerrada este 15 de febrero: comerciantes rechazan medida

La playa Agua Dulce, ubicada en Chorrillos y considerada uno de los puntos turísticos más visitados de la capital, permanecerá cerrada desde el domingo 15 de febrero. La medida fue anunciada oficialmente tras reportes de acumulación de residuos y el incremento masivo de visitantes que superó la capacidad del plan de verano municipal.

Cierre por salubridad y alta afluencia de veraneantes

De acuerdo con el comunicado municipal, el cierre responde a motivos de salubridad y preservación del entorno natural, ante la llegada de más de 80 mil personas cada fin de semana, cifra que duplicó las proyecciones iniciales. La decisión —que no contempla prórrogas ni excepciones— busca reducir el impacto ambiental y garantizar condiciones seguras para los bañistas que acuden a este popular balneario limeño.

En un recorrido en vivo desde la playa Agua Dulce, se evidenció que el lugar amanecía limpio gracias al trabajo conjunto entre el personal municipal y ocho asociaciones de trabajadores que inician labores desde las 4 de la mañana. Sin embargo, comerciantes y vendedores señalaron que el cierre dominical afectará directamente sus ingresos, ya que el fin de semana representa el día de mayor movimiento económico en la zona.

Impacto económico y pedidos de soluciones para trabajadores

Los representantes de asociaciones de trabajadores indicaron que, aunque apoyan las medidas de orden y limpieza impulsadas por la municipalidad, esperan un plan de contingencia que reduzca las pérdidas económicas. Entre las propuestas planteadas destacan la coordinación con otras municipalidades para reforzar la recolección de residuos y la búsqueda de alternativas laborales mientras dure la restricción.

Mientras tanto, bañistas y vecinos cuestionan qué alternativas tendrán miles de familias que suelen acudir cada domingo a Agua Dulce para practicar deporte, disfrutar del mar o pasar tiempo en familia, lo que abre el debate sobre la gestión de playas en temporada alta y el equilibrio entre turismo, limpieza y sostenibilidad ambiental.