Chorrillos: hombre amenaza con arma de fuego a conductor luego de chocar su auto

Un hombre fue captado amenazando con un arma de fuego a otro conductor tras un choque entre sus vehículos. El hecho ocurrió a la altura de las avenidas San Lorenzo con Horizontes, en el distrito de Chorrillos.

El incidente se produjo por parte de la camioneta contra la parte trasera del otro auto. Uno de los conductores bajó para increpar por el accidente y el hombre al volante de la otra unidad sacó el arma y realizó disparos al aire.

De acuerdo con el acta policial, el hombre con el arma indicó que sacó la pistola porque pensaba que sería víctima de un robo tras retirar una fuerte suma de dinero de un conocido banco al promediar la 1:00 p.m.

Conductor se pronuncia

En diálogo con Buenos Días Perú, uno de los afectados mencionó que "no es un delincuente" y trabaja como piloto de avión. "En todo momento el señor se baja alterado a querer discutir, yo bajo a tranquilizarlo y reclamarle por el choque", dijo el afectado.

Asegura que no pudo realizar denuncia

Asimismo indicó que cuando acudió a la comisaría, la policía no le permitió realizar la denuncia por el choque del vehículo y por atentar contra su vida. "En el atestado ponen a la primera persona como víctima, me dejan a mi en todo momento como un delincuente cuando no soy nada de eso", refirió.