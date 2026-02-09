Adolescente de 14 años lucha por su vida tras ataque a balazos de barristas en Puente Piedra

La madre del menor detalló que su hijo recibió dos impactos de bala y fue acuchillado en el abdomen por portar una camiseta del equipo rival. El menor se encuentra en UCI.

Un adolescente viene luchando por su vida tras ser atacado brutalmente por falsos barristas. El menor salía de jugar una partido de fútbol cuando fue agredido por portar la camiseta de un equipo rival, en el distrito de Puente Piedra.

En diálogo con Buenos Días Perú, la madre del menor de 14 años, indicó que su hijo se encuentra internado en el Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tras ser sometido a varias operaciones.

"Mi hijo está delicado porque ha tenido muchas operaciones, con todo lo que han hecho, por qué se han ensañado tanto con él, por simplemente tener una camiseta, él es un jovencito deportista", dijo su madre.

Ataque y respuesta de autoridades

La madre detalló que su hijo recibió dos impactos de bala y fue acuchillado en el abdomen. El menor se encuentra entubado y sedado tras las operaciones. De otro lado, indicó que no ha recibido ayuda de la PNP ni tampoco ha tenido comunicación por parte del alcalde de Puente Piedra. "Quisiera alcalde que se ponga la mano al pecho y me ayude a buscar justicia", agregó.

Graban ataque y pedido de justicia

Los mismos atacantes grabaron un video donde se observa el brutal ataque contra el adolescente. La madre reiteró su pedido de justicia a las autoridades e indicó que no ha podido realizar la denuncia ya que permanece en el hospital junto a su hijo. Para cualquier ayuda puede comunicarse de manera responsable al número 931109194 a nombre Zeinada Izquierdo Díaz