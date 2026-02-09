Los Olivos: hombre queda grave tras recibir disparo en el pecho por intervenir en discusión

Un hombre se encuentra grave luchando por su vida tras recibir un disparo en el pecho por intervenir en una discusión entre dos personas. El hecho ocurrió en el jirón Río Blanco, en el distrito de Los Olivos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre a bordo de una moto lineal mantenía una discusión con una inquilina del cuarto piso de una vivienda multifamiliar, según indicaron los vecinos.

En las imágenes se observan que ambos gesticulan y mueven los brazos durante el altercado, luego el hombre en moto hace señas con la mano como llamando a otra personas. Después salió el hijo de la dueña del predio.

Hombre que disparó sería policía

El sujeto en moto le disparó directamente contra el pecho dejándolo tendido en el pavimento. Pese a que la mujer intentó impedir el ataque no logró evitarlos. Los residentes indican que el sujeto que efectuó el disparo sería un efectivo policial que trabaja en la comisaría San Cayetano.

Identifican a sujeto y auxilian a herido

Los vecinos indicaron que el sujeto sería Segundo Benito Córdova, que sería pareja de la mujer con quien sostuvo la pelea. "Todos informan que al parecer es un policía, nosotros como vecinos vimos que la moto estaba en fuga y llevamos al vecino de emergencia a la clínica", dijo un testigo.