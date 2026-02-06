Sube el recibo del agua: familias pagan más de S/ 500 pese a no tener servicio en sus casas

El anuncio de un incremento de alrededor del 12 % en la tarifa del agua potable por parte de Sedapal generó preocupación en sectores de Lima donde el servicio no llega de forma regular. Según lo expuesto en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, el alza se reflejaría en los recibos desde junio.

En el asentamiento humano Nuevo Amanecer, en la parte alta de Chorrillos, los vecinos no cuentan con conexión domiciliaria y dependen de pilones comunales. El agua llega a través de tanques con presión limitada y luego es distribuida por mangueras hacia las viviendas, lo que no siempre permite llenar los reservorios.

Edgar Caja, secretario general del sector, cuestionó que el recibo llegue puntualmente pese a que el servicio es intermitente. Indicó que el gasto mensual por el uso de pilones puede superar los 500 soles, convirtiendo al agua en un recurso costoso para las familias.

Los vecinos señalaron que cuentan con alcantarillado, pero no con agua potable domiciliaria. Además, denunciaron que el medidor registra consumo incluso cuando la presión es mínima.

Recordaron que un megaproyecto de agua y alcantarillado iniciado en 2018 quedó inconcluso. La obra fue paralizada en 2023 y, según indicaron, solo falta el empalme final para que los reservorios entren en funcionamiento.

En verano, la escasez se agrava y las familias deben racionar el agua para actividades básicas. Los pobladores pidieron al Ejecutivo y al Ministerio de Vivienda culminar el proyecto pendiente.