Cae presunto espía del secuestro de la “reina del arroz” en SMP: seguía trabajando en centro comercial

A casi un año del secuestro y posterior rescate de la empresaria arrocera Lilian Vega, conocida como la “reina del arroz”, la Policía Nacional del Perú logró capturar a uno de los presuntos implicados en el reglaje que permitió ejecutar el delito en Lima Norte.

Detención tras seguimiento policial en Lima Norte

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) intervinieron a Carlos Pérez, de 23 años, alias “Carlitos”, de nacionalidad venezolana, quien habría cumplido el rol de vigilar y espiar los movimientos de la empresaria antes de su secuestro. Según las investigaciones, el detenido formaría parte de la organización criminal La Cota 905 y desempeñaba una función estratégica dentro de la estructura delictiva.

El sujeto fue abordado por la Policía mientras trabajaba como estibador en el centro comercial Fiori. De acuerdo con el jefe del operativo, la evidencia recabada incluye comunicaciones telefónicas que lo vinculan con coordinaciones previas al secuestro, lo que permitió solicitar medidas judiciales para concretar su captura.

Avances en la desarticulación de La Cota 905

Las autoridades señalaron que Carlos Pérez habría sido la pieza meticulosa encargada del reglaje contra Lilian Vega, facilitando información clave para la organización criminal. Tras el rescate de la empresaria, la Policía detuvo a más de una decena de personas relacionadas con el caso, la mayoría de nacionalidad extranjera.

Con esta intervención, la Policía Nacional del Perú continúa las acciones para ubicar a los remanentes de La Cota 905, banda que generó temor en Lima Norte debido a su presunta participación en secuestros, reglajes y otros delitos vinculados a la criminalidad organizada.