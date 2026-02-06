Acuerdo con Francia sigue vigente: Provías descarta paralización de Carretera Central y puente Santa Rosa

Provías Nacional aseguró que la Carretera Central y las obras de Santa Rosa continúan en ejecución y precisó que la resolución del contrato con EGIS no afecta el acuerdo G2G con Francia.

Provías Nacional confirmó que las obras de la Carretera Central, el puente Santa Rosa y el Viaducto Santa Rosa continúan con normalidad, pese a la resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS.

La directora ejecutiva de Provías, Claudia Dávila Moscoso, explicó a Buenos Días Perú que el acuerdo Gobierno a Gobierno entre Perú y Francia sigue vigente y que EGIS no era la empresa ejecutora de las obras, sino una asesora técnica, por lo que la medida no afecta el avance de los proyectos.

La resolución del contrato se adoptó tras un informe de la Defensoría del Pueblo que alertó sobre sanciones internacionales contra la empresa, entre ellas una inhabilitación vigente en el Banco Mundial y el BID, así como un acuerdo con la Fiscalía de París en el que EGIS reconoció el delito de cohecho activo. Estos antecedentes contravienen la cláusula anticorrupción del contrato, lo que permitió su resolución inmediata.

Provías precisó que el Puente Santa Rosa es ejecutado por el Consorcio Chalaco, integrado por Sacyr (España) y AECOM (Canadá), con contrato firmado y adelantos ya entregados. En el caso del Viaducto Santa Rosa, el contrato está listo para firmarse y su inicio depende de la disponibilidad presupuestal.

Respecto a la Carretera Central, la entidad reconoció una brecha presupuestal para este año, pero indicó que se coordinan acciones con el MEF y autoridades regionales para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Finalmente, Provías aclaró que no existe ruptura diplomática con Francia y que se solicitará la propuesta de una nueva empresa de asistencia técnica que cumpla con los estándares técnicos y éticos exigidos por el Estado peruano.