Jóvenes de la “Prepol” ingresan a la Escuela de la PNP de Puente Piedra

En el distrito de Los Olivos, los jóvenes que se preparan la academia pre-policial ("Prepol") están logrando ingresar a la Escuela de la Policía Nacional del Perú (PNP), impulsados por una formación intensiva en áreas académicas, físicas y psicológicas

En este lugar los capacitan a los postulantes para superar los exigentes procesos de admisión, logrando una alta tasa de éxito con entrenamiento especializado, a menudo dirigido por exdirectores de escuelas de la PNP.

La buena noticia es que siete alumnos de la primera Academia Pre Policial Municipal Gratuita, ingresaron a la escuela de la Policía de Puente Piedra.

¿Cómo participar del “Prepol” en Los Olivos?

Para el proceso extraordinario 2026, la PNP ha dispuesto 5,000 vacantes a nivel nacional en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP).

Cabe señalar que, los postulantes deben cumplir con requisitos de edad (18-24 años), secundaria completa, estatura mínima (1.63m varones, 1.56m mujeres) y no tener antecedentes.

Si desea participar del Prepol de Los Olivos puedes llamar al teléfono 972 1368 32 para poder recibir toda la información necesaria y poder calificar para ser partícipe de la academia.