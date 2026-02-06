Clientes y vendedores se enfrentan a golpes en galería de Wilson por un presunto mal servicio

En el Cercado de Lima, se reportó un violento enfrentamiento a golpes entre un grupo de clientes y vendedores en una galería de venta de computadoras en la avenida Wilson, frente al Real Plaza Centro Cívico.

Aunque el motivo específico de esta gresca reciente no ha sido detallado, la zona ha sido escenario de incidentes similares en los últimos meses.

Violencia registrada en video

En incidentes previos en áreas comerciales, la competencia agresiva por captar compradores ha desencadenado peleas físicas entre trabajadores conocidos como "jaladores".

La brutal pelea se registró en la galería Cyber Plaza, y la gresca se habría desatado por un servicio mal realizado, Las imágenes revelan la brutalidad del hecho frente a mujeres y niños en el segundo piso del centro comercial.