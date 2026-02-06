Cae alias “Coqueta” y su banda: Extorsionaban a transportistas en Lima Norte

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una red de extorsionadores que operaba bajo las órdenes de una mujer conocida en el mundo del hampa como alias "La Coqueta" quien dirigía el cobro de cupos a empresas de transporte público en la zona de Lima Norte.

La división de investigación de robos de la policía nacional capturó en flagrancia esta mujer integrante de la banda criminal “los Malditos del Naranjo”, dedicada a la extorsión de empresas de transporte en el cono norte de la capital.

Alias “Coqueta” fue intervenida cuando se desplazaba a bordo de una mototaxi en la zona de pamplona, en compañía de dos personas.

Así operaba esta banda criminal

De acuerdo con la investigación policial, alias “Coqueta” se encargaba del reclutamiento de personas para la recepción de depósitos, así como de la recolección del dinero producto de las extorsiones.

La División de Investigación de Robos realizó un trabajo profesional altamente estratégico que pudo determinar que esta persona que reside en el Cono Sur ya estaba reclutando gente para cometer sus actos delictivos en la modalidad de extorsión en el Cono Norte a fin de que ella pase desapercibida.

Cabe señalar que, si has sido víctima de estos delitos, puedes realizar tu denuncia de forma segura a través de la Central Única de Denuncias del Mininter o llamando a la Línea 1818.