¡Pistas en mal estado en Chorrillos! Conductores denuncian daños constantes en sus vehículos

El deterioro de las pistas en la intersección de las avenidas Guardia Civil y El Sol, en el distrito de Chorrillos, ha generado malestar entre conductores y transeúntes, quienes aseguran que los huecos en la vía complican la circulación y aumentan el tráfico en horas punta. Las unidades se ven obligadas a reducir la velocidad para evitar daños, lo que provoca largas filas y retrasos constantes.

Vehículos afectados por el mal estado de la vía

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el problema no es reciente y, pese a los reclamos, no se han ejecutado trabajos definitivos para mejorar la infraestructura vial. Conductores indican que la suspensión de sus vehículos es la parte más perjudicada y que el costo de reparación puede alcanzar los S/500, generando gastos adicionales para quienes transitan a diario por el lugar.

Vecinos del sector señalan que las autoridades han realizado parches temporales; sin embargo, los forados reaparecen en poco tiempo, manteniendo el riesgo y el caos vehicular. La falta de mantenimiento sostenido preocupa a quienes utilizan la vía como ruta habitual.

Congestión vehicular y pedidos de intervención

Una agente policial que realiza labores en la zona confirmó que el deterioro de la pista dificulta la circulación del tránsito y contribuye a la congestión. Según indicó, resulta necesario ejecutar obras que permitan recuperar la fluidez vehicular y brindar mayor seguridad tanto a conductores como a peatones que cruzan diariamente por este punto de Chorrillos.