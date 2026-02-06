Capturan a alias ‘JJ’, brazo armado de ‘Los Pulpos’: cayó al intentar huir a Chile

La Policía Nacional del Perú capturó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a Jhon Nureña, alias ‘JJ’, presunto brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos’, luego de que fuera expulsado de Chile tras intentar huir de la justicia. La intervención se concretó durante la madrugada gracias al trabajo conjunto entre las autoridades peruanas y la policía chilena.

El detenido contaba con una orden de detención preliminar en el Perú y es investigado por delitos de secuestro, extorsión y ataques con explosivos registrados en la ciudad de Trujillo. Según las investigaciones, sería uno de los responsables de los atentados contra negocios y artistas, incluido el reciente ataque a un restobar que dejó varias viviendas aledañas afectadas.

Alias ‘El Pulpo’ seguiría en Chile

De acuerdo con información policial, Jhonsson Smith Cruz, conocido como alias ‘El Pulpo’ y sindicado como cabecilla de la organización criminal, aún permanecería en territorio chileno. Las autoridades también confirmaron que habría viajado junto a su pareja Keysi Salvatierra, quien fue detenida días atrás en un operativo conjunto entre policías de Perú, Bolivia y Chile, tras el seguimiento de movimientos financieros que permitió ubicarla.

Con estas detenciones se está desarticulando poco a poco a esta organización criminal que ahora apunta a altos mandos policiales. El general Víctor Revoredo reveló que es amenazado de muerte por ‘Los Pulpos’ tras la captura de Keysi Salvatierra, pareja de Jhonsson Pulpo. “Estos irrecuperables cuando amenazan saben que la policía esta haciendo su trabajo”, respondió el general Revoredo a los amedrentamientos en su contra.

Asimismo, el comandante general de la Policía Óscar Arriola confirmó que estas amenazas contra el general Revoredo provienen de alias Jhonsson Pulpo, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos de cruz blanca’, sin embargo, dijo que se han fortalecido las garantías de los oficiales amenazados.