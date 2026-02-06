Peruano se hacía pasar como extranjero para exigir cupos en el Callao

En el Callao, en la urbanización El Cóndor, la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú ingresó al domicilio donde se encontraba la cabecilla de la banda criminal “Los Galácticos de la Extorsión”.

Según la PNP, este sujeto es identificado como alias "Niño Malo", fue detenido junto a su pareja de nacionalidad venezolana conocida como "Chica Mala" de 33 años.

Dentro del allanamiento, autorizado por mandato judicial, la policía encontró varios celulares y 20 chips, uno de ellos con los mensajes extorsivos hacia sus víctimas. Así como una munición, una tarjeta de crédito y un billete de 100 soles.

Falso extranjero

El objetivo de esta banda criminal eran los locales comerciales de la zona como restaurantes, pollerías y farmacias y algo peculiar de alias "Niño Malo" era que simulaba ser de nacionalidad venezolana en sus llamadas y mensajes amenazantes.

Cabe señalar que, desacuerdo a la PNP, el detenido ha vivido varios años en Venezuela por eso sabe el manejo del lenguaje que utilizan, pero su error fue que habría enviado mensajes también como si fuera peruano.