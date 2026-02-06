Obrero pierde la vida tras caerle encima un bloque de fierros en una construcción en VMT

Una tragedia se registró en Villa María del Triunfo, donde un obrero de construcción civil perdió la vida tras ser aplastado por varillas de acero mientras realizaba labores en una obra.

Personal de emergencia acudió a la zona para las labores de rescate y diligencias correspondientes.

Según primeras pesquisas, el trabajador participaba en el traslado de varios fierros cuando, presuntamente por una mala manipulación, los pilares cayeron sobre su cuerpo y cabeza, provocándole la muerte instantánea.

Peligro en la obra

Vecinos de la zona reportaron un fuerte estruendo, generado por el colapso de las estructuras metálicas. Recién a los 20 minutos llegó una unidad de Bomberos, que logró liberarlo. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano

Cabe indicar que, algunos vecinos de la zona grabaron el hecho y expresaron su malestar, señalando que el almacenamiento y traslado de estos fierros representaba un riesgo constante para todos.